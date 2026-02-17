Mano Menezes debutará en la banca de Perú enfrentando a Senegal en París

El entrenador brasileño Mano Menezes tendrá su estreno oficial al mando de la selección de Perú en un partido amistoso frente a Senegal, duelo pactado para disputarse en París el próximo mes de marzo, según confirmaron diversos medios del país vecino.

La prensa local, encabezada por El Comercio y RPP, aseguró que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya concretó el acuerdo para enfrentar al vigente campeón de la Copa Africana de Naciones. Además, la dirigencia trabaja en cerrar un segundo compromiso en Europa ante otro rival, donde Jordania asoma como una de las opciones principales.

El exseleccionador de Brasil fue presentado el pasado 29 de enero con la misión de liderar el proceso clasificatorio al Mundial de 2030. En esa instancia, el DT aseguró que asumía "una responsabilidad bastante grande" tras los fracasos en los caminos a 2022 y 2026, pero recalcó que el desafío de la "reconstrucción" del equipo le "encanta mucho".

En los próximos días, Menezes se reunirá con la gerencia deportiva para planificar la logística del viaje a Francia, buscando que la escuadra del "Rímac" vuelva a ser protagonista en el fútbol sudamericano tras una etapa de malos resultados.