Mano Menezes: Estamos aquí para que Perú pueda volver a ser protagonista

El brasileño Mano Menezes, nuevo seleccionador de Perú, afirmó este jueves que tiene el compromiso de que la selección peruana "vuelva a ser protagonista" en el fútbol sudamericano.

Tras ser presentado para dirigir en el ciclo de las Clasificatorias para el Mundial de 2030, sostuvo: "Sabemos que los últimos años no fueron tan brillantes en términos de resultados, pero estamos aquí porque podemos hacer algo para retomar ese camino, para que Perú pueda volver a ser protagonista".

"Prometemos a todos que venimos aquí a trabajar mucho para que las cosas sucedan de manera eficiente", indicó antes de elogiar "la similitud" del juego del futbolista peruano con la del brasileño.

A pesar de indicar que dividirá esta etapa de recambio al frente de Perú en un plazo de 4 a 5 años, remarcó que "el fútbol también requiere resultados a corto plazo, porque eso sustenta la evolución, la confianza".