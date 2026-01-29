Mano Menezes: Estamos aquí para que Perú pueda volver a ser protagonista
El seleccionador brasileño fue presentado esta jornada en Lima.
El brasileño Mano Menezes, nuevo seleccionador de Perú, afirmó este jueves que tiene el compromiso de que la selección peruana "vuelva a ser protagonista" en el fútbol sudamericano.
Tras ser presentado para dirigir en el ciclo de las Clasificatorias para el Mundial de 2030, sostuvo: "Sabemos que los últimos años no fueron tan brillantes en términos de resultados, pero estamos aquí porque podemos hacer algo para retomar ese camino, para que Perú pueda volver a ser protagonista".
"Prometemos a todos que venimos aquí a trabajar mucho para que las cosas sucedan de manera eficiente", indicó antes de elogiar "la similitud" del juego del futbolista peruano con la del brasileño.
A pesar de indicar que dividirá esta etapa de recambio al frente de Perú en un plazo de 4 a 5 años, remarcó que "el fútbol también requiere resultados a corto plazo, porque eso sustenta la evolución, la confianza".