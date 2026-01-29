Perú definió a su nuevo DT: Mano Menezes asumirá la banca y descartó la opción de Alvarez

Tras la polémica salida de Gustavo Alvarez de la banca de Universidad de Chile, el nombre del técnico argentino sonó con fuerza para asumir en la selección peruana, sin embargo, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) optó por otro camino.

Esot, porque durante esta jornada se confirmó que será el brasileño Mano Menezes quien tome las riendas del combinado del Rímac, imponiendo su jerarquía y descartando así el arribo del extécnico azul.

Menezes llega al banco peruano con una amplia experiencia, tras haber dirigido a clubes de renombre como Gremio, Fluminense y Al-Nassr, entre otros, currículum que terminó por convencer a la dirigencia incaica.

Respecto a las negociaciones fallidas con el exDT de la U, el Diario Uno de Perú entregó detalles de los acercamientos.

"De acuerdo a lo que se conoció, la FPF sostuvo dos reuniones con el argentino (Álvarez), pero nunca avanzó a una negociación definitiva, dejando el camino libre para la llegada de Menezes", citó el medio.

De esta manera, Gustavo Alvarez deberá seguir buscando opciones para continuar su carrera tras su abrupto adiós al CDA, mientras que Perú comienza una nueva era bajo el mando del brasileño.