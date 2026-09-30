Cristiano Ronaldo tras su salida de la selección de Portugal: A su debido tiempo, diré la verdad

Cristiano Ronaldo confirmó a través de sus redes sociales que abandonó la concentración de la selección de Portugal y prometió que explicará, en su debido momento, los motivos de esta decisión.

"Después de la conferencia de prensa del seleccionador nacional (Jorge Jesús), y una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (Pedro Proenca), tomé la decisión de dejar la concentración de la selección nacional", publicó Cristiano en su cuenta de Instagram.

"A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al que siempre me dediqué", afirmó el histórico goleador portugués.

Cristiano, de 41 años, no dio detalles de la conversación que tuvo con Proenca ni otros motivos específicos de su salida.

"Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", añadió Ronaldo, quien en su mensaje no anunció una retirada definitiva del combinado luso.

Esta publicación llega horas después que Cristiano Ronaldo abandonara el estadio Parken de Copenhague en una furgoneta de la federación sin participar en el entrenamiento previo al partido del jueves contra Dinamarca, correspondiente a la Nations League.

El episodio también se produce después de que Ronaldo fuera suplente el pasado domingo en la victoria de Portugal ante Noruega.