DT de Portugal le bajó el perfil al quiebre con Cristiano Ronaldo: "Volverá cuando quiera"

Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, abordó la abrupta salida de Cristiano Ronaldo de la concentración lusa y, tras vencer por 2-1 a Noruega en Porto, minimizó algún quiebre con el astro para dejar abierta la opción de reintegrarlo al equipo.

"No sé qué va a pasar, para mí todo está en abierto. Tiene que decidir sobre su vida antes de la convocatoria; si está jugando y quiere estar en la selección, volverá cuando quiera, ¿por qué no?", declaró al canal portugués RTP.

Seguido a ello, complementó diciendo: "Fue un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. Por mi parte, todo está bien. ¿Cuándo se resolverá? Eso no lo sé, ya veremos".

Hasta entonces, Portugal que quedó como líder del Grupo A4 de la Nations League y ya clasificado a los cuartos de final aguardará hasta el 14 de noviembre para medirse a Dinamarca en el Estadio Municipal de Braga.