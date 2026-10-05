Gonçalo Ramos se adueñó del ataque de Portugal tras la crisis de Cristiano Ronaldo

El delantero portugués Gonçalo Ramos se consolidó como la principal referencia ofensiva de su selección tras la abrupta salida de Cristiano Ronaldo, respondiendo con tres goles y actuaciones decisivas durante la Liga de Naciones.

El atacante volvió a ser protagonista este domingo al marcar a los 79 minutos el gol del triunfo 2-1 sobre Noruega, resultado que permitió a Portugal asegurar su clasificación a los cuartos de final del torneo.

Ramos ya había anotado en la victoria por 2-1 conseguida anteriormente en Oslo y también fue fundamental durante el triunfo 4-2 frente a Dinamarca en Copenhague, compromiso en el que aportó un gol y una asistencia.

Después del último encuentro, el seleccionador Jorge Jesús destacó la evolución del futbolista de 25 años, a quien conoció durante su etapa en Benfica. "Hoy es un jugador mucho mejor. Su rendimiento ha sido el que esperaba y, por eso, ha jugado la mayoría de los partidos", afirmó.

El técnico agregó que Ramos se encuentra "en pleno crecimiento" y valoró especialmente su capacidad goleadora: "Como todos los delanteros, vive de los goles. Estoy contento con lo que ha hecho en estos cuatro partidos".

El delantero quedó al frente de la jerarquía ofensiva portuguesa luego de que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración por sus diferencias con Jorge Jesús, tras permanecer calentando durante media hora en el encuentro disputado en Oslo sin finalmente ingresar.

No es la primera vez que Ramos ocupa el lugar de Cristiano en medio de una controversia. En el Mundial de Catar 2022, Fernando Santos dejó al histórico capitán en la banca frente a Suiza y apostó por el entonces atacante de Benfica, quien respondió con un triplete y una asistencia en la goleada 6-1.

Ahora, cuatro años después, Ramos volvió a aprovechar su oportunidad y terminó transformándose en una de las principales figuras de Portugal durante una ventana internacional marcada por la salida de Cristiano.