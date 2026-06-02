Portugal afina su táctica para amistoso con Chile antes del Mundial 2026

Portugal centró este martes su preparación en el amistoso ante la selección chilena, programado para el sábado 6 de junio en las afueras de Lisboa, en una de sus últimas pruebas antes del Mundial de 2026.

El equipo liderado por Cristiano Ronaldo volvió a entrenar en la Ciudad del Fútbol, en Oeiras, con una sesión enfocada en el juego con balón, luego de iniciar el lunes su trabajo con ejercicios de recuperación física en el gimnasio.

El técnico español Roberto Martínez contó con casi todo el plantel, salvo Vítor Machado "Vitinha", Nuno Mendes, João Neves y Gonçalo Ramos, quienes se sumarán después del partido ante Chile tras conquistar la Liga de Campeones con París Saint-Germain.

El portero Ricardo Velho aseguró que "el grupo está unido" y remarcó que Portugal está listo para competir.

El duelo ante La Roja marcará el reencuentro entre ambos seleccionados tras la Copa Confederaciones 2017, cuando Chile se impuso en los penales, y servirá al cuadro luso como preparación para el Grupo K del Mundial, donde enfrentará a Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo.