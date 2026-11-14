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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección portuguesa

Portugal modificó el número 7 de su camiseta como homenaje a Cristiano Ronaldo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro luso señaló que es "tiempo de estrenar un nuevo 7, porque hay uno que será eterno".

Portugal modificó el número 7 de su camiseta como homenaje a Cristiano Ronaldo
 Xinhua
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La Federación Portuguesa de Fútbol reveló un sutil homenaje para Cristiano Ronaldo luego de su retiro de la selección, consistente en una modificación al número 7 de su camiseta.

A través de un video, el equipo luso mostró que la tipografía sumó una línea horizontal al número, a modo de diferenciarlo del 7 regular usado por "CR7". "Tiempo de estrenar un nuevo 7. Porque hay uno que será eterno", indicó la publicación.

El nuevo estampado se estrenará este sábado 14 de noviembre ante Dinamarca por la UEFA Nations League; primer partido de Portugal tras el adiós de Cristiano a su combinado nacional.

Además, todos los jugadores saldrán a la cancha luciendo el dorsal de Ronaldo. El DT Jorge Jesús señaló que es "una idea brillante", más allá de su cruce con el histórico delantero en la última fecha FIFA de octubre.

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