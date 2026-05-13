Abreu: No me gusta Bielsa

El exfutbolista uruguayo Sebastián Abreu, mundialista con la Celeste y exjugador en Chile de Deportes Puerto Montt, Audax Italiano y Magallanes, lanzó una dura crítica contra Marcelo Bielsa por su ciclo al mando de la selección uruguaya.

El actual entrenador de Club Tijuana habló en ESPN y fue directo al referirse al DT argentino: "No me gusta Bielsa". Luego explicó: "Porque uno tiene que adaptarse a la cultura. Interpreto que los entrenadores tienen que saber a dónde llegan. Ver cómo es su cultura, su manera de sentir, su manera de vivir, cómo es el canchero, el que cocina, cómo es la cultura del día a día, de la convivencia".

Abreu aclaró que su reparo no apunta a la capacidad futbolística del rosarino, sino a su manera de insertarse en el entorno de la Celeste. "Nadie desconoce el nivel de entrenador y de jerarquía. Sí interpreto que uno no puede venir a un lugar a querer imponer sus filosofías sin importar la cultura del país", sostuvo.

El también exdelantero de la selección uruguaya defendió el proceso encabezado por Oscar Washington Tabárez y remarcó el valor humano que, a su juicio, se instaló durante esos años. "Uruguay generó un precedente de quince años, de mantener una línea de conducción humana y corporativa, donde el utilero era el capitán y el número 10 a la hora de jugar el partido", afirmó.

"El Maestro Tabárez generó una línea donde los valores humanos están por arriba del rendimiento futbolístico. Creo que eso fue lo que marcó para que la gente se identificara con ese proceso", agregó Abreu, quien además apuntó a cambios internos tras la llegada de Bielsa: "Se perdió. Doce o trece personas que trabajaban en el Complejo renunciaron, se fueron yendo".

El uruguayo también dijo comprender los cuestionamientos que en su momento hizo Luis Suárez sobre la convivencia con el cuerpo técnico. "Entendí la impotencia, capaz que no los momentos", señaló, antes de añadir: "Para mí, Suárez es el jugador más importante en la historia del fútbol uruguayo. Se sintió con la obligación de exteriorizar eso".

"Capaz que no fueron las formas ni los momentos, pero sí entendí que estuviera con ese nudo en la garganta", completó Abreu, quien insistió en que la Asociación Uruguaya de Fútbol debía proteger el legado del ciclo anterior: "Era cuidar y preservar lo que se había generado durante 15 años, que era fundamental".