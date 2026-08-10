Diego Forlán abrió las puertas de la selección a Luis Suárez: "¿Por qué no?"

El técnico interino de la selección uruguaya, Diego Forlán, admitió este lunes que no descarta la posibilidad de convocar al máximo goleador en la historia de la Celeste, Luis Suárez, de quien destacó su experiencia y la capacidad intacta que mantiene para seguir anotando.

En su primera conferencia de prensa tras asumir la conducción de la Celeste, Forlán fue consultado sobre una declaración que "Pistolero" dio antes del Mundial, en la que abrió la puerta para un posible regreso a la Celeste.

"Tengo un cariño enorme por Luis. Tenemos mucha confianza. Si él está seleccionable, es uruguayo. Tener un jugador como Luis, con experiencia, tiene gol y lo sigue demostrando todos los fines de semana que juega, ¿por qué no?", expresó.

"Nadie va a discutir lo que es Luis", enfatizó.

Suárez, de 39 años, comentó el 1 de abril pasado que "jamás le diría que no a la selección", si fuera requerido.

El entonces seleccionador, el argentino Marcelo Bielsa, no tuvo en cuenta al delantero de Inter Miami en la formación del equipo para jugar el Mundial de Norteamérica.

Suárez se despidió de la selección en septiembre de 2024 tras un empate sin goles en un partido de las eliminatorias del Mundial con Paraguay.