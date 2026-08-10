Más de 2.000 aislados y 600 camiones varados por nevadas en Lonquimay

Más de 2.000 personas permanecen aisladas en Lonquimay, Región de La Araucanía, producto de las intensas nevadas que han afectado la zona cordillerana.

A ello se suma la situación de más de 600 camiones detenidos en la ruta internacional hacia Argentina, principalmente en el sector de Pino Hachado, mientras continúan los problemas de conectividad y los reiterados cortes de energía eléctrica en la comuna.

El alcalde de Lonquimay, Eduardo Yáñez, pidió acelerar la respuesta de los organismos públicos.

"Nosotros les pedimos a las autoridades que por favor agilicen los procesos, que eliminen un poco la burocracia y que reaccionen en ayuda de los vecinos. Nosotros somos un municipio pequeño que dependemos 100 por ciento del fondo común municipal y no podemos estar con las pocas máquinas que tenemos haciéndoles el trabajo a los servicios públicos", afirmó.

Otra de las principales preocupaciones son los conductores que permanecen varados en la zona cordillerana. "Hay más de 500 o 600 camiones ahí en ese sector atochados, que tampoco tienen ningún tipo de condiciones", advirtió el jefe comunal.

Con el objetivo de descongestionar la ruta hacia Curacautín y Lonquimay, se han dispuesto medidas para detener el avance de nuevos camiones en Lautaro y Victoria.

Una de las vecinas afectadas, Leonides, relató las dificultades que enfrenta debido a la acumulación de nieve. "Estuve un día entero aquí sin leña, sin nada, porque no tenía cómo pasar para la leñera (...) Sin luz, sin nada; cositas que uno tiene en el refri se echan a perder a veces porque no se pueden ocupar", explicó.

La situación podría complicarse durante las próximas horas debido a la llegada de un nuevo sistema frontal, con temperaturas de hasta 12 grados bajo cero en Lonquimay y otros sectores precordilleranos de La Araucanía.