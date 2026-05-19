Sifup anunció a primeros cinco beneficiados con Bono Pyme para futbolistas

En enero de este año el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) anunció la entrega del Bono Pyme, programa que nace como una respuesta concreta a la necesidad de generar oportunidades más allá de la carrera deportiva, promoviendo la autonomía, la capacitación y la estabilidad económica de los jugadores, especialmente en un contexto donde la vida laboral en el fútbol es limitada y muchas veces incierta.

El Sifup es el primer sindicato de futbolistas en el mundo que entrega este bono, en el cual se destinarán un total de 20 millones de pesos al año para ser repartidos entre 10 jugadores.

Como el objetivo es priorizar la Segunda División del fútbol profesional, el directorio de la entidad gremial decidió repartirlo entre cinco jugadores de esta categoría, tres de Primera B y dos de Primera División al año, y esta medida inédita en el mundo, ya tiene a sus primeros cinco beneficiados.

Ellos son:

• Nery Veloso (Deportes Concepción, de Primera) — Sana Tentación (tostaduría).

• Diego Opazo (Deportes Copiapó, del Ascenso) — Peanut Life (repostería saludable).

• Francisco Sepúlveda (General Velásquez, de Segunda) — Autónomos SpA (rent a car).

• Flavio Rojas (Deportes Linares, de Segunda) — Aseo & Gas al Paso (comercio local).

• Cristóbal Huerta (Brujas de Salamanca, de Segunda) — High Barbershop (barbería)

"Para mí es un empujón muy importante. Tengo un local de snack saludable en Concepción que gracias a este aporte me permitirá crecer y tener una mayor estabilidad", señala el actual arquero de Deportes Concepción, Nery Veloso, quien fuera seleccionado sub 20 que jugó el Mundial de Canadá.

Detrás de cada uno de estos proyectos existe una necesidad concreta, pero también una visión de futuro. Así lo destaca Diego Opazo, uno de los beneficiados: "Esto no es sólo un emprendimiento, es una forma de asegurar lo que viene después del fútbol. Este tipo de herramientas te da la posibilidad de empezar a construir algo propio con más respaldo", expresó.

En la misma línea, Cristóbal Huerta comentó la importancia del acceso a este tipo de apoyos: "Para muchos no es fácil dar este paso. El apoyo del sindicato te permite hacerlo de forma más ordenada y con menos incertidumbre. El bono me permitirá comprar insumos y darle mayor visibilidad a mi emprendimiento de barbería", expresó.

En agosto se abrirá una nueva convocatoria, donde se entregarán otros cinco Bonos Pyme, ampliando el alcance del programa y generando nuevas oportunidades para los asociados del Sifup para así completar un aporte de 20 millones de pesos anuales.