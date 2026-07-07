Sifup y Anjuf acusan que el 42% de los jugadores extranjeros está sin autorización laboral

El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) y la Asociación de Jugadoras de Fútbol Profesional (Anjuf) emitieron un comunicado conjunto en el que alertan sobre una compleja situación migratoria que afecta al balompié nacional.

Según los datos entregados por las organizaciones, de un total de 267 futbolistas extranjeros registrados, 114 no registran actualmente una autorización vigente para trabajar, lo que equivale al 42,7 por ciento del total.

En contraparte, 153 deportistas (el 57,3 por ciento) cuentan con sus permisos laborales al día.

Desde los sindicatos señalaron que la problemática es transversal y afecta a ambas ramas de la actividad. En el fútbol masculino, de 198 futbolistas extranjeros inscritos, 80 no tienen su documentación vigente. En el caso del fútbol femenino, de un universo de 69 jugadoras extranjeras registradas, 34 se encuentran en esa misma condición.

Las organizaciones gremiales enfatizaron que este escenario no debe ser visto únicamente como un inconveniente burocrático o administrativo, ya que tiene consecuencias directas en el bienestar de los trabajadores.

La falta de regularización migratoria dificulta que los y las futbolistas puedan acceder a servicios básicos y derechos fundamentales, tales como abrir cuentas bancarias, realizar trámites financieros, acceder a prestaciones de salud, obtener la Clave Única, gestionar cotizaciones previsionales y formalizar adecuadamente sus relaciones contractuales para ejercer sus derechos laborales con certeza jurídica.

Ante lo que califican como un escenario de vulnerabilidad laboral, Sifup y Anjuf instaron a las dirigencias de los clubes de fútbol profesional a asumir un rol activo en la resolución de estos casos.

"Los clubes tienen la responsabilidad de gestionar oportunamente, facilitar y prestar toda la colaboración necesaria para la obtención de los permisos y autorizaciones que permitan a las y los futbolistas extranjeros desarrollar su actividad profesional conforme a la legislación vigente", concluye el documento emitido por ambas entidades.