Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago21.3°
Humedad64%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Sub 17

La Roja sub 17 venció a Japón en amistoso preparativo para el Sudamericano

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El combinado dirigido por Ariel Leporati se impuso en Buenos Aires y enfrentará a Argentina este martes.

La Roja sub 17 venció a Japón en amistoso preparativo para el Sudamericano
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Previo a su participación en el Sudamericano sub 17, la selección chilena de la categoría firmó un buen precedente luego de imponerse por 2-1 a su símil de Japón en el Predio "Lionel Messi" de Buenos Aires.

Los dirigidos por Ariel Leporati se impusieron al conjunto nipón gracias a los goles del atacante Bayron Barrera, jugador de Deportes Iquique y del lateral Dylan Erazo, quien forma parte de las juveniles en Universidad de Chile.

Con este triunfo, La Roja sumó un buen antecedente para su próximo partido que será este martes 17 de marzo a partir de las 10:00 horas (13:00 GMT), instancia en la que se medirán a una Argentina que ya vencieron en el Torneo Internacional Jóvenes Promesas Córdoba.

El Sudamericano, que define los siete cupos al Mundial de Catar, se desarrollará entre el 3 y el 19 de abril en Paraguay.

En aquel torneo, los pupilos de Leporati compartirán el Grupo A junto al combinado anfitrión, Colombia, Ecuador y Uruguay.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada