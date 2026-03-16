La Roja sub 17 venció a Japón en amistoso preparativo para el Sudamericano

Previo a su participación en el Sudamericano sub 17, la selección chilena de la categoría firmó un buen precedente luego de imponerse por 2-1 a su símil de Japón en el Predio "Lionel Messi" de Buenos Aires.

Los dirigidos por Ariel Leporati se impusieron al conjunto nipón gracias a los goles del atacante Bayron Barrera, jugador de Deportes Iquique y del lateral Dylan Erazo, quien forma parte de las juveniles en Universidad de Chile.

Con este triunfo, La Roja sumó un buen antecedente para su próximo partido que será este martes 17 de marzo a partir de las 10:00 horas (13:00 GMT), instancia en la que se medirán a una Argentina que ya vencieron en el Torneo Internacional Jóvenes Promesas Córdoba.

El Sudamericano, que define los siete cupos al Mundial de Catar, se desarrollará entre el 3 y el 19 de abril en Paraguay.

En aquel torneo, los pupilos de Leporati compartirán el Grupo A junto al combinado anfitrión, Colombia, Ecuador y Uruguay.