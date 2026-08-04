Bajos de Mena representará a Chile en torneo de fútbol sub 20 en Argentina

Bajos de Mena, club de la comuna de Puente Alto, confirmó que viajará a Argentina con su categoría sub 20 para participar en el hexagonal de Villa Regina, siendo el único representante chileno del certamen.

El torneo se celebrará entre el 11 y 18 de septiembre y constituirá la cuarta gira internacional del equipo dirigido por Luis Moris, tras salidas a Bolivia en 2022, el país trasandino en 2024 y Brasil en 2025.

“Los muchachos están bastante entusiasmados, preparándose de manera full, trabajando todas las semanas, poniendo énfasis en la parte física y en la táctica fija", comentó el estratego.

"Son muchachos que tienen una ilusión, muchos de ellos es la primera vez que van a salir del país, así que es una novedad para ellos”, agregó.

Actualmente, Bajos de Mena se encuentra en el primer lugar de la serie sub 20 de la Liga Canteras Unidas, la cual ha usado como preparación para el hexagonal de Argentina.