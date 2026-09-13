¿Cuándo y dónde ver a Santiago Wanderers contra Real Madrid en la Intercontinental Sub 20?

La camada juvenil de Santiago Wanderers enfrentará este próximo sábado 19 de septiembre un partido inédito cuando visite a Real Madrid en el Estadio "Santiago Bernabéu" por la final de la Copa Intercontinental Sub 20.

El partido está programado para las 07:30 horas (10:30 GMT) y será transmitido en televisión por la señal de TNT Sports. En tanto, en streaming se podrá ver a través de la plataforma HBO Max.

El cuadro "caturro" afrontará este desafío como vigente campeón de la Copa Libertadores Sub 20, hito que consiguió tras una brillante campaña en la que doblegó a Flamengo. Por su parte, la escuadra española representará a la UEFA luego de adjudicarse la Champions League juvenil tras superar a Club Brujas de Bélgica.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en Cooperativa.cl.