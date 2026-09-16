La Roja sub 20 se enfrenta a Panamá en su estreno por los Juegos Sudamericanos 2026
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| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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La Roja sub 20, dirigida por Sebastián Miranda, inicia su periplo en los Juegos Sudamericanos integrando el Grupo A con Panamá, su rival de esta jornada, Colombia y Perú.
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Miércoles 16 de septiembre
1-0: 18' Martín Mundaca (CHI); 2-0: 48' Yastin Cuevas (CHI); 3-0: 58' Vicente Martínez (CHI); 3-1: 62' Raheen Cuello (PAN); 4-1: 78' Joaquín Muñoz (CHI)