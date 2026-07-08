Ministerio del Deporte lamentó cambio de sede y buscará apoyo de Real Madrid para Wanderers

El Ministerio del Deporte anunció que realizará gestiones para que el plantel sub 20 de Santiago Wanderers pueda vivir una experiencia de concentración y entrenamientos junto a Real Madrid, luego de confirmarse que la final de la Copa Intercontinental sub 20 se disputará en España.

El cuadro porteño esperaba recibir al elenco español en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso, pero finalmente el partido quedó programado para el próximo 19 de septiembre en el Estadio "Santiago Bernabéu", situación que generó molestia en la dirigencia wanderina.

Desde el Mindep lamentaron la pérdida de la localía, aunque adelantaron que buscarán transformar el viaje en una oportunidad formativa para los jóvenes futbolistas del Decano.

"La noticia es lamentable, nos hubiese encantado poder recibir a Real Madrid en el estadio de Wanderers, pero también creemos que si bien hicimos todas las gestiones para que fuese en Valparaíso, vamos a apoyar a que Wanderers tenga una excelente experiencia", señaló Natalia Duco, titular de la cartera, en CNN Chile.

La cartera deportiva también apuntó al valor que tendrá para los jugadores "caturros" disputar el compromiso en uno de los escenarios más importantes del fútbol mundial.

"No es menor jugar en el estadio de Real Madrid y vamos a impulsar para que no solamente jueguen el partido, sino que también puedan tener una estadía de concentración", agregó.

La idea del Ministerio es abrir una vía directa con el club español para que la delegación de Santiago Wanderers pueda complementar el partido con jornadas de trabajo en Madrid. "Vamos a tomar contacto con Real Madrid y vamos a tratar de, como Ministerio, hacer una gestión para que esa generación de jugadores pueda disfrutar un periodo de entrenamiento con ellos, que creo que sería una gran experiencia para estos jugadores", cerraron.

El anuncio surge luego de las críticas del presidente y controlador de Santiago Wanderers, Reinaldo Sánchez, quien apuntó a las autoridades chilenas tras confirmarse que el histórico encuentro no se disputará en Valparaíso. El dirigente, eso sí, aclaró que la ministra Duco puso todo de su parte.