Justin Bieber se sumó al show de medio tiempo de la final del Mundial

El cantante canadiense Justin Bieber se sumó al espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, que se disputará el próximo 19 de julio en el Estadio "MetLife", en Nueva York/Nueva Jersey.

El show tendrá una duración de 11 minutos y contará también con Shakira, Madonna, BTS, el director venezolano Gustavo Dudamel, Burna Boy, el coro PS22 y Coldplay, según informaron FIFA y la plataforma Global Citizen.

La inclusión de un espectáculo de medio tiempo, formato habitual en el deporte estadounidense, hará que el descanso de la final supere los 15 minutos reglamentarios.

El evento apoyará al FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a educación de calidad y al fútbol para niños en distintos países. Un dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial será destinado a este fondo, que ya reunió más de 50 millones de dólares.

"El Mundial de la FIFA une al mundo como nada más puede hacerlo. Estoy agradecido de formar parte de este show, aun más sabiendo que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para los niños", señaló Bieber en el comunicado.

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, destacó el objetivo social del espectáculo: "No hay nada más importante que la educación. Estamos orgullosos de que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y el grupo surcoreano BTS para encabezar este espectáculo en apoyo del fondo educativo", afirmó.

FIFA y Global Citizen agregaron que el show contará con personajes de Barrio Sésamo, entre ellos Kermit y Miss Piggy, como parte del enfoque educativo que tendrá el evento.