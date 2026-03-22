[VIDEO] "Lo que hicieron es maravilloso": La arenga de S. Wanderers para los penales ante Flamengo

En un registro previo a la tanda de penales que coronó a Santiago Wanderers en la Copa Libertadores sub 20, el técnico Felipe Salinas fue el encargado de encabezar la arenga de sus pupilos con emotivas palabras.

"Lo que hicieron hasta ahora es maravilloso", sostuvo el adiestrador de los noveles pupilos del elenco de Valparaíso previo a la victoria sobre Flamengo.