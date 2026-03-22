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Tópicos: Deportes | Fútbol | Sub 20

[VIDEO] "Lo que hicieron es maravilloso": La arenga de S. Wanderers para los penales ante Flamengo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Felipe Salinas encabezó las palabras en su rol como director técnico.

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En un registro previo a la tanda de penales que coronó a Santiago Wanderers en la Copa Libertadores sub 20, el técnico Felipe Salinas fue el encargado de encabezar la arenga de sus pupilos con emotivas palabras.

"Lo que hicieron hasta ahora es maravilloso", sostuvo el adiestrador de los noveles pupilos del elenco de Valparaíso previo a la victoria sobre Flamengo.

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