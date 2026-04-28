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Tópicos: Deportes | Fútbol | Sudamericano femenino sub 17

La Roja sigue escolta de grupo en el Sudamericano femenino sub 17 tras empate con Colombia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Pese al punto obtenido, Chile lamentó una expulsión sobre el final.

La Roja sigue escolta de grupo en el Sudamericano femenino sub 17 tras empate con Colombia
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La selección chilena disputó su segundo partido en el Sudamericano femenino sub 17, llevándose un punto luego de igualar 0-0 con Colombia.

Los mejores acercamientos se dieron en la segunda parte, aunque sin inquietar las porterías salvo un tiro central fácilmente atrapado por la chilena Oriana Cristancho.

La cuota negativa para La Roja fue la baja para el próximo partido de la defensora Constanza González, expulsada a los 90+2' con su segunda tarjeta amarilla.

De esta manera, Chile se mantuvo segundo del Grupo A con cuatro puntos, a tres del líder Argentina que tiene un partido más, pero también seguido de cerca por Paraguay (3) y Colombia (2).

El próximo duelo del equipo dirigido por Vanessa Arauz será contra el local Paraguay, este jueves 30 de abril a las 19:00 horas (23:00 GMT).

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