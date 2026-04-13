Ariel Leporati tras caída de la Roja sub 17: "El partido ante Bolivia será una verdadera final"

La selección chilena sub 17 no pudo cerrar de buena forma la fase de grupos del Sudamericano en Paraguay y tras caer por 3-1 ante Ecuador, el combinado nacional quedó relegado a jugar un play-off ante Bolivia para definir su clasificación al Mundial.

Tras el encuentro, el seleccionador Ariel Leporati analizó el duro traspié y apuntó a la capacidad de adaptación del equipo.

En sus primeras impresiones, el estratego no ocultó su frustración por no haber logrado el objetivo directo: "La verdad que estamos bastante apenados por el resultado del partido. Teníamos mucha ilusión de poder acercarnos al Mundial", confesó.

Sin tiempo para lamentos, el técnico nacional ya puso la mira en el miércoles, día en que Chile se jugará buena parte de sus opciones ante Bolivia en un duelo único por uno de los tres boletos restantes a la cita planetaria en Qatar.

"Bolivia ha hecho un gran Sudamericano. Nosotros los enfrentamos antes de venirnos, jugamos dos partidos en Santiago, así que es un rival que conocemos", advirtió el DT sobre el próximo oponente.

Finalmente, Leporati anticipó un duelo de alta tensión: "Ambos vamos a tener toda la ilusión y las ganas de poder clasificar en ese partido al Mundial, así que va a ser una verdadera final y vamos a hacer todo lo posible para conseguir el cupo el día miércoles", cerró.

El trascendental compromiso entre Chile y Bolivia se disputará este miércoles, donde el ganador asegurará su presencia en la próxima Copa del Mundo de la categoría, y de sufrir una derrota deberá jugar por el séptimo boleto ante el perdedor del duelo entre Uruguay y Venezuela.