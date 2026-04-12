La Roja sub 17 cayó ante Ecuador y tendrá que jugar el play-off por los pasajes al Mundial

La selección chilena sub 17 tuvo una amarga última jornada grupal en el Sudamericano de la categoría, con una derrota por 3-1 ante Ecuador que extendió la lucha nacional por un cupo para la Copa del Mundo de Catar 2026.

El conjunto de Ariel Leporati necesitaba un triunfo para asegurar los pasajes como uno de los líderes del Grupo A. Sin embargo, todo fue cuesta arriba en el partido, retrasado 30 minutos por la intensa lluvia en Paraguay y hasta problemas de iluminación en el estadio.

Aquel clima, que incluso tuvo rayos, complicó a Chile en la apertura de la cuenta: El arquero Cristóbal del Río tuvo una genial atajada en el inicio, pero a los 8' un pique en la irregular cancha le jugó una mala pasada y el tiro de Johan Martínez terminó dentro del arco.

Pese a lo desafortunado del primer tanto, lo cierto es que La Tri dominó las acciones ante un elenco nacional con poca generación de gol. Edwin Quintero aumentó al minuto 20 de juego con un gran disparo directo a la red.

La tercera cifra pudo llegar antes del descanso tras una falta penal de Antonio Cannoni sobre Martínez, pero Del Río le negó el segundo festejo personal a Quintero.

De todas formas, el recién ingresado Luis Fragozo (74') terminó por estirar la ventaja ecuatoriana y Renato Vera sacó un golazo de otro partido para Chile, descontando a los 90+2'.

Chile quedó cuarto de su grupo, que además de Ecuador también le aseguró los pasajes mundialistas a Colombia, vencedor en el cierre ante el eliminado Paraguay. El tercer puesto fue para Uruguay.

Ahora, Chile tendrá que jugarse la clasificación mundialista este miércoles 15 de abril en un play-off ante Bolivia; tercero del Grupo B. En caso de caer, tendrá una última oportunidad ante el perdedor de Venezuela y Uruguay.