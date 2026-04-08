La Roja saldrá a buscar oxígeno ante el anfitrión Paraguay en el Sudamericano sub 17

La selección chilena sub 17 buscará seguir en el camino hacia el Mundial de la categoría cuando este jueves, a las 19:00 horas (23:00 GMT), se enfrente a Paraguay en el CARFEM de Ypané por la cuarta fecha del Sudamericano.

Los dirigidos por Ariel Leporati llegan a este cruce tras la amarga caída ante Colombia, donde un evitable penal sentenció la suerte nacional.

Esto los dejó con apenas un punto en dos presentaciones, por lo que se ve en la necesidad de sumar para no seguir siendo el colista del Grupo A y seguir en carrera por entrar a semifinales.

El panorama para el elenco anfitrión es similar. Los "guaraníes" también registran una unidad en la tabla, situándose por encima de Chile únicamente por la cantidad de goles anotados y enfrentando una situación crítica en su torneo.

Pese al complejo presente, las chances de clasificación siguen abiertas considerando que el torneo otorga siete cupos para la cita planetaria y todos los detalles los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.