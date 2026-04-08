Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Sudamericano sub 17

La Roja saldrá a buscar oxígeno ante el anfitrión Paraguay en el Sudamericano sub 17

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo dirigido por Ariel Leporati tiene la obligación de sumar para salir del fondo del Grupo A.

La Roja saldrá a buscar oxígeno ante el anfitrión Paraguay en el Sudamericano sub 17
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La selección chilena sub 17 buscará seguir en el camino hacia el Mundial de la categoría cuando este jueves, a las 19:00 horas (23:00 GMT), se enfrente a Paraguay en el CARFEM de Ypané por la cuarta fecha del Sudamericano.

Los dirigidos por Ariel Leporati llegan a este cruce tras la amarga caída ante Colombia, donde un evitable penal sentenció la suerte nacional.

Esto los dejó con apenas un punto en dos presentaciones, por lo que se ve en la necesidad de sumar para no seguir siendo el colista del Grupo A y seguir en carrera por entrar a semifinales.

El panorama para el elenco anfitrión es similar. Los "guaraníes" también registran una unidad en la tabla, situándose por encima de Chile únicamente por la cantidad de goles anotados y enfrentando una situación crítica en su torneo.

Pese al complejo presente, las chances de clasificación siguen abiertas considerando que el torneo otorga siete cupos para la cita planetaria y todos los detalles los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada