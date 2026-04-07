La Roja se enredó en el Sudamericano sub 17 con una derrota ante Colombia

La selección chilena sub 17 fue superada por su similar de Colombia y sufrió una dolorosa derrota por 1-0, hipotecando sus opciones de avanzar de ronda en el Sudamericano de la categoría celebrado en Paraguay.

La escuadra nacional, que en la fecha inicial cosechó un sufrido empate con Uruguay y venía de quedar libre, arrancó de mejor manera un compromiso de escasas ocasiones claras.

Sobre el final del primer tiempo los "cafetaleros" dieron el golpe que resultó decisivo con un insólito penal, pues el portero Vicente Villegas le hizo una ingenua zancadilla a Julio Sinisterra cuando ya había controlado la última jugada antes del descanso. José Escorcia se hizo cargo de la ejecución y abrió la cuenta para su equipo (45+4').

El conjunto criollo no reaccionó a este duro golpe y su adversario, por el contrario, se lanzó con todo en la segunda fracción, teniendo varias chances claras para haber aumentado las cifras.

Los pupilos de Ariel Leporati intentaron sin éxito emparejar la contienda, mientras que el contrario tomó la batuta y convirtió en figura al guardameta Villegas. Hacia el epílogo del duelo, Renato Vera falló una clara chance de gol para el conjunto criollo.

Esta derrota dejó a Chile en el último puesto del Grupo A con apenas un punto, quedando sin margen de error para el compromiso de este jueves 9 de abril ante Paraguay, que también tiene una unidad.

De todas formas, la clasificación al Mundial sub 17 sigue totalmente abierta gracias al aumento de equipos al igual que en los torneos adultos, lo que eleva a siete los clasificados de Conmebol.