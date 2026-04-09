La Roja Sub 17 batalló para vencer a Paraguay y se ilusiona con el Mundial

La Roja Sub 17 venció 1-0 a Paraguay en el Estadio Carfem, Ypané por la cuarta fecha del Sudamericano de la categoría y quedó con opciones para clasificar de forma directa al Mundial de Qatar.

En los primeros pasajes del partido, los locales generaron las ocasiones más peligrosas, mientras el cuadro dirigido por Ariel Leporati aguantaba los ataques. Sin embargo, en el minuto 31, un cabezazo dentro del área de Amaro Pérez abrió el marcador y los locales sostuvieron la ventaja hasta el descanso.

En la segunda parte, la escuadra nacional se adueñó del balón, administró con inteligencia la ventaja y aprovechó la desesperación de Paraguay, que se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Yago Portillo al minuto 75 por doble amarilla.

En los minutos finales, Paraguay se lanzó con todo en busca del empate a pesar de jugar con un hombre menos. La Roja resistió con solidez y consiguió sellar su primera victoria en el certamen.

La selección chilena quedó en el tercer puesto de la tabla con cuatro puntos, los mismos que Colombia, pero al caer 0-1 en el partido pasado quedó por debajo de los "cafeteros". Por su parte Paraguay quedó en el último lugar con una unidad.

La última fecha del Sudamericano, la escuadra nacional jugará ante Ecuador el domingo 12 de abril a las 19:00 horas (23:00 GMT) en Ypané.