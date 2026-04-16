La Roja sub 17 choca con Bolivia en busca de la clasificación al Mundial de Catar

Este jueves 16 de abril, la selección chilena sub17 vive una final en los play-offs del Sudamericano en Paraguay, pues enfrentará a Bolivia por la clasificación a la Copa del Mundo de Catar 2026.

La Roja necesitaba de un triunfo en la última fecha grupal para asegurar los boletos y de paso avanzar a semifinales del torneo continental, pero sucumbió por 3-1 ante Ecuador.

Aquel resultado dejó a la escuadra de Ariel Leporati en el cuarto puesto del Grupo A, viéndose obligado a disputar el "Final Four" para tratar de, al menos, terminar en el séptimo lugar y así meterse al Mundial.

Al frente estará un conjunto altiplánico que fue tercero del Grupo B, por detrás de un Brasil con cosecha perfecta y Argentina.

Precisamente fue un empate con la Albiceleste en la última jornada la que emparejó a La Verde con Chile.

El panorama es claro: Quien gana clasifica al Mundial, y el perdedor tendrá una última oportunidad ante quien resulte derrotado del duelo entre Uruguay y Venezuela.

El encuentro, que se disputa este jueves por un cambio de agenda debido al mal tiempo, arrancará a las 19:00 horas de Chile (23:00 GMT), con transmisión de DSports y Canal 13 en sus señales online, además de la actualización del resultado en vivo en Cooperativa.cl.