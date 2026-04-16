La Roja sub 17 choca con Bolivia en busca de la clasificación al Mundial de Catar
Con un triunfo, Chile saca los pasajes mundialistas.
Con un triunfo, Chile saca los pasajes mundialistas.
Este jueves 16 de abril, la selección chilena sub17 vive una final en los play-offs del Sudamericano en Paraguay, pues enfrentará a Bolivia por la clasificación a la Copa del Mundo de Catar 2026.
La Roja necesitaba de un triunfo en la última fecha grupal para asegurar los boletos y de paso avanzar a semifinales del torneo continental, pero sucumbió por 3-1 ante Ecuador.
Aquel resultado dejó a la escuadra de Ariel Leporati en el cuarto puesto del Grupo A, viéndose obligado a disputar el "Final Four" para tratar de, al menos, terminar en el séptimo lugar y así meterse al Mundial.
Al frente estará un conjunto altiplánico que fue tercero del Grupo B, por detrás de un Brasil con cosecha perfecta y Argentina.
Precisamente fue un empate con la Albiceleste en la última jornada la que emparejó a La Verde con Chile.
El panorama es claro: Quien gana clasifica al Mundial, y el perdedor tendrá una última oportunidad ante quien resulte derrotado del duelo entre Uruguay y Venezuela.
El encuentro, que se disputa este jueves por un cambio de agenda debido al mal tiempo, arrancará a las 19:00 horas de Chile (23:00 GMT), con transmisión de DSports y Canal 13 en sus señales online, además de la actualización del resultado en vivo en Cooperativa.cl.