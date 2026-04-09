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Tópicos: Deportes | Fútbol | Sudamericano sub 17

La Roja Sub 17 tuvo sensible baja previa a su duelo ante Paraguay en el Sudamericano

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El combinado nacional necesita ganar esta jornada para salir del último lugar del Grupo A.

La Roja Sub 17 tuvo sensible baja previa a su duelo ante Paraguay en el Sudamericano
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El panorama sigue siendo complejo para la selección chilena en medio del Sudamericano sub 17 que se realiza en Paraguay, ya que sumado al rendimiento que lo tiene como colista de su grupo vino una nueva baja en el plantel.

Según un comunicado compartido durante este jueves por el cuerpo médico de La Roja, el atacante Bayron Barrera presentó un esguince grado III de los ligamentos del tobillo derecho.

Con esto, el jugador de Deportes Iquique que sumó titularidades ante Uruguay y Colombia en las primeras fechas quedó descartado para el partido de esta jornada frente a Paraguay y también para lo que resta de torneo.

Por lo pronto, el elenco dirigido por Ariel Leporati tendrá que buscar soluciones para sumar ante los guaraníes y salir desde el fondo del Grupo A, en el cual es colista con apenas 1 punto.

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