La Roja sub 20 conoció su grupo para el Sudamericano 2027

La Conmebol anunció a través de sus canales oficiales los dos grupos para el Sudamericano sub 20 masculino 2027, con La Roja en la pelea por la clasificación a la Copa Mundial de la categoría.

De acuerdo al sorteo realizado este viernes, Chile integrará el Grupo A junto al local Colombia, Paraguay, Ecuador y Perú.

Por consiguiente, el Grupo B quedó conformado por Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y Bolivia.

De cada grupo clasificarán cuatro equipos, y la fase final se disputará en enfrentamientos directos: semifinales, partidos pre-clasificatorios, clasificatorios a la Copa Mundial sub 20 de la FIFA 2027 y Final.

El certamen se disputará entre el 22 de enero y el 7 de febrero, con cuatro cupos directos al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán, destinados a los semifinalistas del Sudamericano. Además, el quinto lugar jugará el repechaje intercontinental.

Además, el certamen otorgará tres cupos para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 además de Perú, pre clasificado como país sede.