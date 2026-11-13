El papa León XIV arribó este viernes a la ciudad de Chiclayo para dar inicio a una estancia de dos días de contenido pastoral y personal. La aeronave procedente de Lima aterrizó en la base aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo del Grupo Aéreo Nº 6 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), en la capital del departamento de Lambayeque.

El pontífice, quien adoptó la nacionalidad peruana en 2015 y vivió más de dos décadas en el país sudamericano, mantiene un estrecho lazo con esta región tras haberse desempeñado como su obispo a lo largo de ocho años, servicio que concluyó en 2023 antes de trasladarse a la Curia romana.

La llegada a Chiclayo representa uno de los tramos más significativos de su viaje apostólico. Tras su consagración en mayo de 2025, el propio papa León XIV catalogó a la jurisdicción norteña como su "querida diócesis", territorio donde continuará una agenda que sucede a dos jornadas iniciales de alta convocatoria en Lima.

Ubicada a unos 700 kilómetros al norte de la capital, Chiclayo albergará el primer oficio eucarístico a gran escala de esta visita: una misa campal en las Pampas de Pimentel, explanada donde las proyecciones oficiales estiman una asistencia aproximada de un millón de personas.

Durante su permanencia en la urbe norteña, el santo padre mantendrá audiencias y encuentros con la estructura pastoral que conoció de cerca: obispos, sacerdotes, comunidades religiosas, seminaristas e integrantes de los equipos sinodales y consejos pastorales diocesanos.

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