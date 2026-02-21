Aníbal Mosa defendió el alto precio de las entradas para el Superclásico

Previo al inicio del partido entre Colo Colo y O'Higgins, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, habló con los medios y reaccionó ante las críticas suscitadas por el alto valor de las entradas para el Superclásico con Universidad de Chile, las cuales tienen precios que fluctúan entre los 16.500 y los 82.500 pesos para los adultos.

Ante los cuestionamientos, el mandamás albo explicó que "nosotros mantuvimos el precio de las entradas del año pasado. Lo que hay aquí, es un cobro de la ticketera por el servicio".

"Hay que aclarar que así y todo, las entradas que nosotros tenemos son las más baratas. Decirles que es el cobro que tiene la ticketera, que no es un dinero que le entra a Blanco y Negro", recalcó.

Los refuerzos de Colo Colo

Aníbal Mosa valoró la conformación del plantel para la temporada 2026. "Hicimos un buen mercado de pases. Teníamos intenciones de incorporar un nuevo refuerzo, pero si se daba tenía que ser un jugador que pudiera estar inmediatamente y no pudimos encontrarlo, optamos por darle más espacio a los juveniles, que lo están haciendo muy bien", subrayó.

Con respecto a los canteranos, el timonel del Cacique afirmó que "no me cabe la menor duda que más temprano que tarde van a empezar a ser protagonistas. Pero hay que llevarlos con calma y el equipo entero los tienen que arropar. Ese es el camino. Tener varios juveniles criados en casa en el primer equipo".

Al ser consultado por las gestiones de última hora para poder sumar al delantero chileno Bruno Barticciotto, el empresario puertomontino sostuvo que "siempre hay análisis, conversaciones, pero lo concreto es que cerramos el mercado con seis jugadores y varios juveniles que vienen pidiendo cancha hace rato".