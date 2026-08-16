¿Cuándo y dónde ver el Superclásico 200 entre Universidad de Chile y Colo Colo?

Este próximo domingo 23 de agosto, Universidad de Chile y Colo Colo animarán la edición número 200 del Superclásico en el Estadio Nacional, por la fecha 20 de la Liga de Primera División.

El partido está programado para las 15:00 horas (19:00 GMT) y será transmitido en televisión por TNT Sports Premium. En tanto, en streaming se podrá ver por la plataforma HBO Max.

Ambos elencos llegan en un buen momento, ya que los "azules" marchan como escoltas con 36 unidades, a diez puntos de un Colo Colo que lidera firme con 46, por lo que este compromiso marcará el panorama para lo que resta de torneo.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión radial de Cooperativa Deportes.