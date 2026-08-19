El Superclásico 200 no tendrá hinchas de Colo Colo en el Estadio Nacional

Contrario a lo que se había informado preliminarmente, el Superclásico 200, a disputarse este domingo desde las 15:30 horas en el Estadio Nacional entre Universidad de Chile y Colo Colo, no contará con hinchas del cuadro albo.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el cuadro popular ya fue notificado de la negativa de parte de la Delegación Presidencial para la Región Metropolitana.

La idea, en un comienzo, era que entraran 800 fanáticos colocolinos, no obstante, la ausencia de hinchas visitantes para los duelos entre los dos equipos más populares se mantendrá tal como viene ocurriendo desde 2019.

Aquel año, en octubre ambas hinchadas dijeron presentes en la victoria de los albos por 3-2 ante la U.