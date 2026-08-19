Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.7°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Superclásico

El Superclásico 200 no tendrá hinchas de Colo Colo en el Estadio Nacional

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La determinación ya fue informada al cuadro albo.

El Superclásico 200 no tendrá hinchas de Colo Colo en el Estadio Nacional
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Contrario a lo que se había informado preliminarmente, el Superclásico 200, a disputarse este domingo desde las 15:30 horas en el Estadio Nacional entre Universidad de Chile y Colo Colo, no contará con hinchas del cuadro albo.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el cuadro popular ya fue notificado de la negativa de parte de la Delegación Presidencial para la Región Metropolitana.

La idea, en un comienzo, era que entraran 800 fanáticos colocolinos, no obstante, la ausencia de hinchas visitantes para los duelos entre los dos equipos más populares se mantendrá tal como viene ocurriendo desde 2019.

Aquel año, en octubre ambas hinchadas dijeron presentes en la victoria de los albos por 3-2 ante la U.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada