Gabriel Mendoza palpitó el Superclásico: "Hay que sacarle provecho al mal momento de la U"

Gabriel Mendoza, histórico exjugador de Colo Colo, conversó con Cooperativa Deportes en la antesala del Superclásico y afirmó que el cuadro albo debe aprovechar el mal presente que vive Universidad de Chile.

"Tenemos que jugar con el nerviosismo de nuestro rival por el resultado que han tenido. Hay que sacarle provecho al mal momento de la U, que vienen con un pésimo inicio de torneo", comentó campeón de la Copa Libertadores.

"Coca" Mendoza también destacó que, más allá del funcionamiento táctico, Colo Colo supo responder con buenos resultados.

"Creo que Colo Colo, a pesar de no hacer un buen juego, ha ganado y es lo que se pide en esta institución", sostuvo.

Finalmente, el exdefensor planteó la estrategia y la forma de juego que debe asumir el cacique en el duelo ante su clásico rival. "Hay que entrar a presionar desde el primer minuto para aprovechar la poca confianza que tienen e imponer la localía", sentenció.

El Superclásico entre Colo Colo y la U está programado para el domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental, desde las 18:00 horas (21:00 GMT), y lo podrás seguir en nuestras plataformas.