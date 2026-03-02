Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Superclásico

Hinchas de Colo Colo agredieron a dirigentes de la U tras el Superclásico

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los desórdenes en las tribunas obligaron a los azules a escapar del lugar.

 Photosport (Referencial)
El triunfo de Universidad de Chile en el Superclásico ante Colo Colo derivó en una violenta reacción de los fanáticos albos contra dirigentes de Azul Azul en la zona alta del Estadio Monumental.

Los personeros del elenco estudiantil festejaron la victoria en su palco del sector Rapa Nui, lo que molestó a los derrotados hinchas del "Cacique".

Algunos objetos, como vasos, fueron arrojados como proyectiles e incluso un seguidor colocolino amagó a trepar por encima de la mampara de separación; todo a vista y paciencia de un inerte guardia de seguridad privada.

Los dirigentes de Azul Azul abandonaron rápidamente su palco ante la arremetida de la parcialidad alba luego del 1-0 en contra.

