La U realizará un banderazo en el Estadio Nacional antes del Superclásico

Universidad de Chile anunció la realización de un banderazo en el Estadio Nacional como parte de la preparación para el próximo Superclásico frente a Colo Colo.

La actividad consistirá en un entrenamiento abierto del plantel dirigido por Fernando Gago y se desarrollará el viernes 21 de agosto, a partir de las 11:30 horas, en el principal recinto deportivo del país.

La entrada será gratuita, aunque los aficionados interesados deberán realizar previamente un canje a través de PuntoTicket. El proceso comenzará este lunes 17 de agosto a las 11:00 horas y cada persona podrá solicitar un máximo de dos entradas.

¿Qué requisitos hay para asistir al banderazo de Universidad de Chile?

El club informó que será obligatorio estar inscrito en el Registro Nacional de Hinchas y que quienes soliciten sus tickets no podrán tener restricciones vigentes para asistir a eventos deportivos.

El canje permanecerá disponible hasta el jueves 20 de agosto a las 12:00 horas, mientras exista disponibilidad, para una actividad con la que Universidad de Chile busca recibir el apoyo de sus seguidores antes de enfrentar a Colo Colo.