La U realizará un banderazo en el Estadio Nacional antes del Superclásico
El club abrirá un entrenamiento para sus hinchas el viernes 21 de agosto, en la antesala del duelo frente a Colo Colo.
El club abrirá un entrenamiento para sus hinchas el viernes 21 de agosto, en la antesala del duelo frente a Colo Colo.
Universidad de Chile anunció la realización de un banderazo en el Estadio Nacional como parte de la preparación para el próximo Superclásico frente a Colo Colo.
La actividad consistirá en un entrenamiento abierto del plantel dirigido por Fernando Gago y se desarrollará el viernes 21 de agosto, a partir de las 11:30 horas, en el principal recinto deportivo del país.
La entrada será gratuita, aunque los aficionados interesados deberán realizar previamente un canje a través de PuntoTicket. El proceso comenzará este lunes 17 de agosto a las 11:00 horas y cada persona podrá solicitar un máximo de dos entradas.
El club informó que será obligatorio estar inscrito en el Registro Nacional de Hinchas y que quienes soliciten sus tickets no podrán tener restricciones vigentes para asistir a eventos deportivos.
El canje permanecerá disponible hasta el jueves 20 de agosto a las 12:00 horas, mientras exista disponibilidad, para una actividad con la que Universidad de Chile busca recibir el apoyo de sus seguidores antes de enfrentar a Colo Colo.