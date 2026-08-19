Leandro Hernández y el Superclásico 200: Colo Colo siempre sale a ganar

El delantero de Colo Colo Leandro Hernández hizo la previa del Superclásico 200 ante Universidad de Chile y aseguró que más allá de lo especial del partido, el cuadro albo siempre sale a ganar.

"El equipo está súper bien, súper unido. Estamos entrenando al cien cada día, en cada entrenamiento dejando la vida, así que el fin de semana pensamos hacer lo mismo. Y eso es lo bueno, que el equipo está súper unido", dijo el joven futbolista en el Monumental.

Sobre el partido mismo, Hernández expresó que "es un equipo que juega bien, obviamente es el rival, pero nosotros también venimos bien, venimos dejando lo mejor en cada partido, así que vamos a salir a ganar, Colo Colo siempre sale a ganar".

"Es importantísimo porque, más allá de que es un clásico, para salir campeón hay que ganarle a todos los equipos, así que es súper importante el partido el fin de semana y vamos a tomarlo con la misma seriedad que todos", añadió.

Hernández fue consultado respecto a su momento personal y aseguró que "obviamente es lo que buscaba, aportar al equipo con goles, con asistencias, con lo que más pueda, así que pienso seguir en lo mismo, demostrar eso y en que el equipo gane".