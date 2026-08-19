Presidente Kast anuncia preparación de fichas FIBE, albergues y limpieza por lluvias en Tocopilla

El Presidente José Antonio Kast informó esta jornada, en medio de su visita a la Región de Antofagasta, que el Gobierno prepara las labores de limpieza, la habilitación de albergues y la aplicación de las fichas FIBE en beneficio de los afectados por el sistema frontal que aqueja a Tocopilla.

"Junto con la alcaldesa (de la comuna, Ljubica Kurtovic) vamos a ir viendo cuáles son las necesidades más urgentes que tienen en temas de recuperación de viviendas. Hay una afectación mayor por inundación y humedad, pero (también) de conectividad, sanitario y educacional", dijo el Mandatario.

"(Quiero) agradecer a las distintas comunas que han dispuesto la concurrencia de funcionarios de los municipios y de reparticiones públicas que están capacitados para la FIBE, que es la ficha básica de emergencia, a fin de poder reaccionar con prontitud con el (bono de) apoyo a enseres que va directamente a la CuentaRUT" de Banco Estado, precisó.

En tanto, la delegada presidencial Katherine López quedó a cargo del centro de donaciones y acopio, mientras las autoridades ratificaron su compromiso transversal de erradicar los asentamientos emplazados en quebradas de alto riesgo aluvional.

GORE Antofagasta apunta a plan de habilitación de vivienda

El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, agradeció la presencia de las autoridades nacionales -que viajaron a la región en helicóptero para monitorear los daños de las precipitaciones-, y adelantó las labores de reconstrucción que se van a desarrollar.

"Vamos a ir pronto a Tocopilla en conjunto (con personeros del Ejecutivo), porque esa es la señal que queremos dar a la ciudadanía: de un trabajo mancomunado, de que somos capaces de ponernos de acuerdo y de establecer alianzas que den solución a los problemas que tenemos", expresó.

"Vamos a tener que generar un plan de habilitación de vivienda. Ya se están restaurando los accesos a Tocopilla y hay obras del MOP que están, a través de los equipos de Vialidad, destrabando todos los problemas que teníamos en ruta. Y vamos a llegar a la comuna a limpiar todo lo que ha significado este aluvión", aseguró Díaz.

Carabineros informa cortes en rutas 1 y B-1, además del rescate de cinco personas

Tocopilla es la ciudad más afectada por el temporal y está bajo estado de catástrofe. El gobernador cifra que el 60% de las viviendas presentaba algún tipo de daño. Las vías también han sido cortadas, como la Ruta 1, en la que Carabineros ha tenido que efectuar diversos rescates.

El coronel Luis Muñoz, prefecto de Carabineros de Antofagasta, informó a Cooperativa que hay un "corte de ruta entre Paposo y Taltal, pero la Ruta 5 Norte se encuentra habilitada para que las personas puedan ingresar a Taltal por el cruce principal".

"Además, entre Tocopilla y Antofagasta tenemos cinco puntos que están cortados en la Ruta B1. Había personas atrapadas, pero nuestro personal GOPE, apoyado por la sección aérea, efecutó el rescate de cinco que se encontraban retenidas desde ayer (martes) por cerca de 20 horas", expresó.

"Ellos se iban trasladando desde Antofagasta a Tocopilla y, al momento que ocurren las remociones en masa y que cortaron la ruta, se vieron atrapados entre dos interrupciones al interior de vehículos y un camión. Pero siempre tuvimos contacto con ellas vía telefónica", contó el coronel Muñoz.

En cuanto al trabajo de Carabineros en Tocopilla, indicó que con el estado de catástrofe declarado "más recursos llegan a trabajar para este tipo de emergencia", y que "no hay registro de personas que hayan sido afectadas de delitos posterior a este fenómeno".

Respecto a la comuna de Antofagasta, el balance destacó el funcionamiento de las obras de contención aluvional. El alcalde Sacha Razmilic señaló que durante esta jornada ya comenzó la normalización, el bombeo, drenaje y también despeje de las vías de circulación, además de la limpieza de los colegios y los albergues para poder restablecer las clases a la brevedad.

Tarapacá: Dos personas rescatadas y un cementerio de vehículos

En la vecina Región de Tarapacá, en el sector Marinero Desconocido de Iquique, dos personas -entre ellas un trabajador municipal- fueron rescatadas por el GOPE de Carabineros y la Armada, producto de un aluvión que los dejó aislados.

El jefe de zona de la institución en Tarapacá, el general Adrián Andrades, se expresó "muy satisfecho y contento" del operativo, pues "gracias a Dios tenemos a nuestros dos vecinos con vida y siendo atendidos por personal del SAMU".

"Es un sector muy barroso y es mucho el material que se vino abajo, entonces costó bastante poder llegar donde estaban ellos, situarlos en el lugar y extraerlos a la zona segura para la atención médica", señaló.

En la Zona Franca, en tanto, una quebrada se activó cerca de un sector que pertenece a la Asociación Gremial de Empresarios Automotrices (AGEA), lo que originó que una serie de vehículos cayera cerro abajo.

Alan Hirbut, presidente de la AGEA, denunció: "Tenemos una situación muy complicada, porque parte de las autoridades y de la Zona Franca hasta ahora no recibimos ni una respuesta o informe ni nos vinieron a ayudar".

"Los usuarios y nuestro equipo de AGEA desde la mañana estaban usando maquinaria propia para limpiar las calles y aquí estamos sacando nuestro auto con nuestro propio medio. Es una molestia que Zona Franca no haya reaccionado", fustigó.

Sobre los cortes de ruta, se trabaja para reactivar el tránsito en las principales Ruta 16, la Ruta A-504 y la Ruta A-1.