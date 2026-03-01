Ortiz criticó al arbitraje tras caída ante la U: El protagonismo no fue para el rival ni para nosotros

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, disparó contra el arbitraje este domingo tras la derrota de su equipo frente a Universidad de Chile en el Estadio Monumental. El técnico trasandino analizó el trámite del Superclásico y señaló que el desarrollo del juego se vio viciado por las decisiones del juez del compromiso, Christian Garay.

"Acepto la derrota porque hay que aceptarla, pero creo que el protagonismo no fue ni para el rival ni para nosotros. Creo que el protagonismo se lo lleva otra persona y sabemos de qué estoy hablando", aseguró el estratega de Colo Colo en declaraciones a TNT Sports tras el pitazo final en Macul.

El técnico de Colo Colo fundamentó su molestia en la supuesta permisividad ante las infracciones del conjunto visitante. "Hubo millones de faltas reiteradas y no amonestaron a sus jugadores. Parece que soy un chico que busca excusas, pero fue faltita tras faltita. Sacaremos las conclusiones cuando termine el análisis del partido", añadió Fernando Ortiz respecto al criterio referil.

"No tengo dudas -que desvirtúa el partido-", señaló Ortiz.

Finalmente, el DT de Colo Colo descartó que el resultado afecte el ánimo del camarín a largo plazo, aunque reconoció la relevancia de perder el pleito ante Universidad de Chile.