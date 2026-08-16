Se acabó la espera: El Superclásico volverá a contar con hinchas visitantes

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, programado para este domingo 23 de agosto a las 15:00 horas (19:00 GMT), volverá a contar con hinchas visitantes en el Estadio Nacional.

El compromiso, correspondiente a la fecha 20 de la Liga de Primera, marcará el retorno de ambas parcialidades después que se autorizara el ingreso de 800 simpatizantes "albos".

La última vez que ambas hinchadas dijeron presentes, fue en el Superclásico que se disputó el 5 de octubre de 2019 en el Monumental, donde Colo Colo venció 3-2 a Universidad de Chile.

En tanto, en Ñuñoa la última vez que los hinchas "albos" dijeron presente frente a la U fue el 18 de mayo de 2019 en un encuentro que acabo 1-1.