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Tópicos: Deportes | Fútbol | Superclásico

[VIDEO] "Con cabeza y corazón": La encendida arenga de Vidal en el triunfo de Colo Colo ante la U

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante albo lideró la motivación en el camarín del Estadio Nacional antes de la victoria por 1-2 sobre Universidad de Chile.

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Colo Colo se quedó con la victoria en el Superclásico 200 del fútbol chileno tras vencer por 1-2 a Universidad de Chile en un repleto Estadio Nacional, y a un par de días ya del partido se dio a conocer el potente liderazgo que ejerció Arturo Vidal en la previa.

El "King", capitán del cuadro albo, tomó la palabra frente a todos sus compañeros y cuerpo técnico, exigiendo concentración, carácter y madurez para afrontar el crucial compromiso ante el clásico rival.

"Entramos con la cabeza en alto y salimos con la cabeza en alto, pase lo que pase. Poco que decir, mucho que demostrar. Estadio lleno. Estos clásicos quedan en la historia", comenzó arengando el mediocampista.

En esa misma línea, el bicampeón de América llamó a no caer en provocaciones y apelar a la jerarquía del plantel: "Vamos a dejar el corazón, muchachos, con huevo, pero inteligente. No nos volvamos locos a pelear, no. Inteligente, equipo maduro, equipo grande".

"Diez puntos de diferencia, ellos tienen que salir. Nosotros le movemos la pelota y le ganamos con la cabeza, con el corazón y con todo, ¡carajo!", cerró Vidal.

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