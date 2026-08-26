Meta pagará 16.680 millones y evita juicio por adicción a redes sociales

Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, entre otras, acordó pagar un máximo de 16.680 millones de dólares como parte de un acuerdo para resolver las demandas presentadas por varios estados de Estados Unidos, según un documento judicial publicado este miércoles.

Las autoridades acusaban a la compañía tecnológica de diseñar sus redes sociales para generar adicción entre los menores de edad y de engañar a los consumidores sobre su seguridad.

Este acuerdo evita la celebración de un juicio federal en California, el cual agrupaba las reclamaciones de 29 estados.

La acción judicia contra Meta llamó la atención por replicar el precedente que los llevó a la mayor victoria de consumidores contra las tabacaleras, al sostener que la firma tecnológica conocía y ocultó los posibles daños de sus plataformas para los menores.

Entre los estados que demandaron a la empresa de Mark Zuckerberg están California, Colorado, Nueva Jersey y Kentucky, y el fiscal general de este último, Russell Coleman, afirmaba que "Meta ocultó lo que sabía sobre el daño que sus productos causan a los jóvenes porque mirar hacia otro lado resultaba más rentable".

Otros cuatro estados -Florida, Minnesota, Misisipi y Texas- ya habían acordado previamente pagos por un total de 40.000 millones de dólares., no siendo tampoco el primer caso de pago por denuncias por provocar intencionalmente adicción.

Meta niega los cargos, pero tomará medidas

De acuerdo a lo que expresaron las partes, Meta aceptó el acuerdo para evitar prolongar los litigios, pero niega estas acusaciones y cualquier responsabilidad en la denuncia; sin embargo, sí se comprometió a implementar una serie de protecciones para los usuarios adolescentes (de entre 13 y 17 años) y menores de 13 años.

Entre estas medidas están:

Verificación de edad

Eliminar cuentas de menores de 13 años

Bloquear por defecto las notificaciones y el acceso general a la aplicación (excepto los mensajes directos) durante la noche

Limitar el uso diario por defecto de dos horas

Activar un modo escolar, que silencie las notificaciones durante el horario lectivo

Por último, los adolescentes recibirán notificaciones obligatorias tras 15, 60 y 90 minutos de uso continuo para incentivar que dejen de usar la aplicación.

El anuncio del acuerdo se produjo tan solo un día después de que el director de Instagram, Adam Mosseri, testificara en el juicio en California; y cuando se esperaba que el propio Zuckerberg, director ejecutivo de la empresa, también prestara declaración.