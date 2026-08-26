Netanyahu se felicitó por los asentamientos creados en Cisjordania: "Es nuestra tierra"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se felicitó de los 104 asentamientos y 160 granjas -ilegales según el derecho internacional- creados en el territorio palestino de Cisjordania, ocupado por Israel, durante la anterior y la actual Administración estadounidense de Donald Trump.

"Estáis haciendo realidad la visión de la tierra de Israel. Esta es nuestra tierra y seguirá siendo nuestra", dijo en un acto para conmemorar los "logros en materia de asentamientos en Cisjordania" celebrado este martes noche en el Consejo Regional de Benjamín -que abarca varios asentamientos israelíes-, cuyo discurso distribuyó este miércoles su oficina.

Según la ONG israelí Peace Now, en el territorio palestino existen 146 asentamientos regularizados por Israel, pero ilegales de acuerdo con el derecho internacional, además de 363 principios de asentamientos o puestos de avanzada.

Bajo el último Gobierno de Netanyahu -en el poder de 2009 a 2021 y de nuevo desde 2022- la regularización de asentamientos y creación de puestos de avanzada ha aumentado exponencialmente, y actualmente la población de colonos israelíes en Cisjordania -sin contar Jerusalén Este- alcanza el medio millón, según datos de la ONU, frente a 3,4 millones de palestinos.

En los últimos meses, la violencia de los colonos israelíes se ha disparado bajo la permisividad del Ejército israelí, con agresiones casi diarias y asesinatos de palestinos, quema de sus viviendas, matanzas de su ganado, envenenamiento de sus pozos, cortes de electricidad y otros actos de acoso que persiguen echarlos de sus casas.

"Cuando miro el mapa y veo puntos, puntos y puntos que lo cubren todo, sé que no solo estamos asegurando nuestra existencia en el presente, sino que estamos asegurando la existencia del pueblo de Israel en el futuro", dijo Netanyahu en el acto en referencia a los asentamientos ilegales.

El primer ministro se atribuyó haber "establecido y regularizado" 160 granjas y 104 asentamientos, parte durante la pasada Administración de Donald Trump y parte durante la actual. "Y aún hay más por venir", dijo para añadir que "la tierra de Israel se conquista con sufrimiento".

ONU condenó la "toma ilegal" de su centro educativo en Jerusalén Este

El coordinador especial interino de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Ramiz Alakbarov, condenó la "entrada no autorizada" y la "toma ilegal" por parte de la Policía israelí de un centro de formación de la UNRWA (la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos) el martes en Jerusalén Este.

"El Centro de Formación de Kalandia es un local propiedad de la ONU y es inviolable e inmune a cualquier forma de injerencia", aseveró en un comunicado que recordó que cualquier acción contra locales, bienes o activos de la ONU está prohibida en virtud de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de la organización.

El diplomático advirtió de que la toma del centro educativo por parte de Israel, la evacuación de sus empleados y el cierre del recinto deja de inmediato sin acceso a la educación a 340 jóvenes refugiados palestinos de Cisjordania, y alertó de que "miles más" podrían verse afectados en los próximos años.

Alakbarov instó al Gobierno israelí a "cesar de inmediato" toda acción contra propiedades de la ONU, retirarse de las instalaciones y restablecer "sin demora" su plena inviolabilidad.

Asimismo, pidió a las autoridades israelíes que se abstengan de nuevas acciones contra bienes y activos de Naciones Unidas, en línea con sus obligaciones conforme a la Carta de la ONU y el derecho internacional.

El complejo tomado el martes se encuentra en Jerusalén Este, una parte de la ciudad santa ocupada ocupado por Israel y reivindicada como capital de un futuro Estado Palestino.

Se trata del Centro de Formación Qalandia, que se ubica junto a Ramala (capital administrativa de Cisjordania), en un barrio de Jerusalén ubicado al otro lado -en la zona palestina- del muro de separación de Israel.

La UNRWA informó en un comunicado de que cuatro vehículos armados y más de 50 miembros de las fuerzas de seguridad israelíes invadieron la instalación de la ONU cuando 20 de sus trabajadores estaban en su interior.

La evacuación se produce meses después de que el Parlamento israelí adoptara una decisión sin precedentes, que choca con el derecho internacional, despojando a la UNRWA de su inmunidad, decretando la expropiación de sus locales en Jerusalén Este y cortando sus suministros.

La UNRWA condenó el martes la "incursión no autorizada" y explicó que "la entrada de fuerzas de seguridad armadas en una instalación de las Naciones Unidas, sin la autorización ni el consentimiento de la ONU, es inaceptable", alegando que se trata de una instalación protegida por la inmunidad que le otorga el derecho internacional.

La agencia también recordó que este es su centro de formación profesional más antiguo y ha prestado servicios a los refugiados palestinos durante más de siete décadas.