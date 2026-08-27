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Tópicos: Deportes | Fútbol | Superclásico

[VIDEO] Embajador británico asistió al Superclásico: Fue una experiencia inolvidable

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
[VIDEO] Embajador británico asistió al Superclásico: Fue una experiencia inolvidable
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El embajador británico en Chile, David Concar, asistió el pasado domingo al Estadio Nacional para presenciar el Superclásico 200 entre Universidad de Chile y Colo Colo, y a través de redes sociales evidenció su admiración por lo que vio.

Primero tuvo palabras para la vista que tiene el reducto de Ñuñoa hacia la Cordillera de Los Andes: "No tenemos ningún estadio con esta vista en el Reino Unido", expresó.

Luego se expresó en torno al recibimiento a los equipos: "Me gustó el espectáculo, los cantos y la pasión de la hinchada", comentó.

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