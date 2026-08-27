Cruzó fronteras: La prensa internacional reaccionó al esperado debut de Vozinha en Colo Colo

El esperado debut de Vozinha en la portería de Colo Colo no pasó inadvertido fuera de nuestras fronteras dado que su estreno absoluto en la sólida goleada por 3-0 sobre Unión Española en el Estadio Nacional, por la Copa Chile, generó amplio eco en la prensa internacional.

Desde Norteamérica, el prestigioso diario estadounidense The Washington Post tituló: "Vozinha, figura mundialista, debuta con el Colo Colo". En su crónica, destacaron que "el portero —quien brilló durante el debut de Cabo Verde en la Copa del Mundo— finalmente debutó el miércoles con el poderoso club chileno Colo Colo en un partido de Copa Chile".

En el Reino Unido, The Independent puso el foco en el impacto de su llegada al fútbol sudamericano: "Vozinha, quien causó sensación con el debutante Cabo Verde en el Mundial concluido el mes pasado, hizo su primera aparición con la camiseta de Colo Colo, tres semanas después de desembarcar en Chile tras asegurar un contrato gracias a su asombroso desempeño en la arena mundialista".

La cobertura también se extendió con fuerza en el continente. El portal deportivo peruano Depor remarcó: "¡Llegó el debut! Vozinha dejó su arco invicto en su primer partido con Colo Colo", detallando que el arquero de 40 años "no tuvo mucho trabajo, dejó su valla invicta y fue aplaudido y ovacionado por la hinchada 'alba'", a la espera de sumar minutos en el Campeonato Nacional.

Por su parte, la cadena internacional TUDN de México rotuló: "Vozinha debuta con Colo Colo en goleada a Unión Española en la Copa Chile", mientras que en Centroamérica, el Diario Libre de República Dominicana sentenció el momento como un "Debut soñado en Chile: Vozinha deja su arco en cero y se gana a la hinchada de Colo Colo".