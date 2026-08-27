Tras impasse con Argentina, Kast y Barros presenciarán ejercicios militares en Magallanes

El Presidente José Antonio Kast viajará el próximo martes a la Región de Magallanes para constatar en terreno el amplio despliegue operativo que el Ejército y la Armada de Chile desarrollan desde la semana pasada en la zona austral, actividad en la que también se prevé la participación del ministro de Defensa, Fernando Barros.

El viaje presidencial se desarrollará del 1 al 2 de septiembre y coincide con la reciente crispación diplomática con Argentina, gatillada luego de que el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea trasandina, brigadier Gustavo Javier Valverde, atribuyera a su país supuestos derechos soberanos sobre el estrecho de Magallanes, territorio bajo absoluta soberanía y control chileno.

El episodio motivó un contacto telefónico entre el titular de Defensa de la nación vecina y su par chileno para abordar la controversia.

Pese a que la visita coincidirá con este complejo escenario bilateral, fuentes de Gobierno aclararon a La Tercera que la gira del Mandatario fue programada con semanas de anticipación tras una invitación formal de las Fuerzas Armadas, que ejecutan anualmente este tipo de ejercicios combinados en la Región de Magallanes.

Durante su permanencia en la zona, se contempla que el Jefe de Estado presencie las operaciones de la Fuerza de Tarea Anfibia de la Armada, despliegue que abarca unidades de escuadra, submarinos, Aviación Naval, Infantería de Marina y Fuerzas Especiales enfocadas en patrullajes e instrucción en los canales australes y el propio estrecho de Magallanes.

Las maniobras navales se suman a las actividades en tierra que desarrolla el Ejército mediante el ejercicio "Jaukén" ("fuego", en lengua selknam), enfocado en el entrenamiento táctico de unidades de artillería en terreno austral.