Tópicos: Deportes | Fútbol | Superclásico

[VIDEO] "Ley del ex": Zaldivia anotó el 1-0 ante Colo Colo tras asistencia de Lucero

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El defensor de Universidad de Chile marcó en el Monumental.

El zaguero Matías Zaldivia cumplió con la "ley del ex" y anotó el 1-0 de Universidad de Chile en su visita a Colo Colo por la quinta fecha de la Liga de Primera, tras una asistencia de otro ex de los "albos", Juan Martín Lucero.

Revisa la conquista:

