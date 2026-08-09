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Tópicos: Deportes | Fútbol | Supercopa de Europa

¿Cuándo y dónde ver la Supercopa de Europa entre PSG y Aston Villa?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El encuentro se disputará en el Red Bull Arena en Austria.

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Este miércoles 12 de agosto, Paris Saint Germain y Aston Villa disputarán la Supercopa de Europa en el Red Bull Arena de Salzburgo en Austria, donde se coronará al primer campeón internacional de la temporada.

El partido está programado para las 15:00 horas (19:00 GMT) y será transmitido en televisión por televisión a través ESPN. En tanto, en streaming se podrá ver por Disney+ Premium.

El conjunto francés viene de proclamarse bicampeón de la Champions League tras vencer a Arsenal en la final de la temporada pasada. Por su parte, el Aston Villa se impuso al Freiburg para adjudicarse la Europa League.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

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