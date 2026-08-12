[VIDEO] Brian Madjo apareció para Aston Villa y marcó el empate ante PSG en la Supercopa

Brian Madjo, joven delantero luxemburgués de Aston Villa, marcó el gol del empate 1-1 frente a París Saint-Germain en la Supercopa de Europa que se disputa en Salzburgo, Austria.

La acción nació con una aparición de John McGinn, quien levantó un preciso centro desde la izquierda para encontrar a Madjo dentro del área. El atacante definió de primera y consiguió la igualdad para el elenco inglés.

El tanto llegó después de que PSG se pusiera en ventaja gracias a un golazo del georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

El campeón de la Champions League y el ganador de la Europa League se enfrentan en el Stadion Salzburg por el título de la Supercopa.