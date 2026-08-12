[VIDEO] Golazo de Kvaratskhelia abrió la cuenta para PSG ante Aston Villa en la Supercopa

Khvicha Kvaratskhelia, delantero georgiano de París Saint-Germain, marcó un golazo para abrir la cuenta con el 1-0 frente a Aston Villa en la disputa de la Supercopa de Europa.

El atacante recibió por el sector izquierdo, realizó una de sus habituales diagonales hacia el centro y, después de encontrar el espacio, sacó un potente remate de derecha que superó al arquero Marco Bizot para convertir el primer tanto del conjunto francés.

PSG llegó a la definición como vigente campeón de la Liga de Campeones, mientras Aston Villa consiguió su lugar tras conquistar la Europa League, en el duelo disputado en Salzburgo.